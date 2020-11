Gaeta, ex mercato ittico: in corso i lavori di rimozione dei banchi

In attesa dell’apertura del nuovo mercato del pesce di Gaeta in località ex Canaga, sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione dei banchi nello storico ed ormai dismesso sito di Lungomare Caboto.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Gaeta, oltre alla Polizia e i Carabinieri.

Una vicenda, quella del mercato del pesce di Gaeta, che non trova ancora una via di risoluzione definitiva, con la mancata apertura del nuovo sito in località ex Canaga, e conseguente danno economico per i numerosi operatori del settore, di fatto ancora ‘sospesi’ nello svolgimento del loro lavoro.