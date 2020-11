Gaeta, convocato il Consiglio comunale: ben 18 punti all’o.d.g.

La presidente del Consiglio Comunale di Gaeta, sig.ra Giuseppina Rosato ha reso noto che

“il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato – presso l’Aula consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio, in seduta pubblica ordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno 25/11/2020 alle ore 09:00, fino all’esaurimento dell’argomento all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 08:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio, per la trattazione del seguente

ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco.

Interrogazioni.

Interpellanze.

Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n°157 del 06/08/2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020 (Art.175 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000). Consultazione Referendum popolare di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020”.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n°175 in data 28/09/2020 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n°201 in data 17/11/2020 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n°200 in data 17/11/2020 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n°199 in data 17/11/2020 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000.

Approvazione variazioni al Piano Triennale Opere Pubbliche e ratifica variazione al bilancio di previsione 2020/2022.

Bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art.11/Bis del Decreto Legislativo n°118/2011. Approvazione.

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 Decreto Legislativo n°175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n°100/2017. Approvazione.

Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.193 del Decreto Legislativo n°267/2000.

Modifica ed aggiornamento del regolamento per l’istituzione e per la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Progetto Preliminare per la realizzazione di Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo. Ratifica della Conferenza dei Servizi di Approvazione del Progetto Preliminare in Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 e segg.ti del DPR 327/2001. Determinazioni.

“Variante al Piano regolatore territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, con annesso piano attuativo di Vivano e zone contigue, agglomerato Monte Conca nel Comune di Gaeta” approvata con D.C.R.L. n. 11 del 13.11.2019. Presa d’atto e determinazioni attuative.

Deliberazione Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino n. 49 del 22.05.2020 ad oggetto: “Comune di Gaeta. Agglomerato di Monte Conca. Variante interna al PRT ai sensi della L.R.24/2003 e s.m.i.”. Presa d’atto e determinazioni attuative.

Regolamento sulla tutela degli animali nel Comune di Gaeta. Modifiche ed integrazioni.