Covid-19: 257 i nuovi casi, 3 i decessi nelle ultime 24 ore

“Rispetto alla giornata di ieri – spiega l’Asl di Latina nel consueto bollettino – si comunica che si sono registrati 257 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (37), di Castelforte (6), Cisterna di Latina (14), di Cori (3), di Fondi (18), di Formia (14), di Gaeta (1), di Itri (3), di Latina (83), di Lenola (3), di Minturno (8), di Monte San Biagio (1), di Pontinia (2), di Priverno (8), di Roccagorga (1), di Roccasecca dei Volsci (2), Sabaudia (1), di San Felice Circeo (2), di S. Cosma e Damiano (13), di Sermoneta (4), di Sezze (16), di Sonnino (4), di Spigno Saturnia (2) e di Terracina (11).

Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti residenti nel Comune di Latina (2) e nel Comune di Terracina (1).”

“Drive-in attivi:

Latina presso ICOT: attivo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì

e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 la domenica

via F. Faggiana 1668, Latina

LATINA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:30 dal lunedì al sabato

e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 la domenica

presso l’ex Istituto SANI- Salvemini in viale le Corbusier 393

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie”