VIDEO – Cani intrappolati in un buco, il salvataggio dei vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per Flipper e Oshi, due cuccioli di Jack Russell. Sabato pomeriggio, durante una passeggiata sul tratto di lungomare tra Latina e Sabaudia, in località La Bufalara, si erano infilati in una cavità nel terreno, probabilmente la tana di un istrice. Vane, le ricerche effettuate dal padrone. Fino a quando, in serata, la sorella dei cuccioli, Maggy, ha indicato la zona dove cercare.

Domenica mattina, lanciato l’allarme, sul posto si sono quindi portati i carabinieri forestali della Stazione di Latina e una squadra dei vigili del fuoco. Dopo averli individuati per mezzo di una termocamera, gli operanti hanno iniziato a tagliare i rovi che avvolgevano l’area e a scavare a mano. Dando così modo ai cuccioli, in buono stato di salute, di riuscire finalmente ad uscire, tornando tra le braccia del loro padrone.