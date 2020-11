Alberto, il piccolo matematico: l’11enne vince le olimpiadi della Bocconi di Milano

Il giovanissimo Alberto Matrecano, 11 anni, studente dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta, ha vinto le olimpiadi junior di matematica organizzate dall’università Bocconi di Milano, svoltesi nei giorni scorsi in videoconferenza.

Immancabile, il giubilo in paese. “Siamo orgogliosi di Alberto e di tutti i nostri studenti, che stanno affrontando con entusiasmo, responsabilità e impegno questo anno scolastico, nonostante le difficoltà, le regole da rispettare e le paure legate all’emergenza coronavirus”, il commento del sindaco Giuseppina Giovannoli. “Voglio fare anche un plauso alla sua insegnante di matematica Marilena Guarnacci, ma anche a tutti i docenti e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, Giovanna Tufarelli, per come stanno affrontando questo difficile periodo, infondendo ai ragazzi i giusti stimoli per l’apprendimento e garantendo, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, la sicurezza necessaria per poter svolgere le lezioni in classe”.