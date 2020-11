Il vento fa cadere alberi a Formia, nessun ferito – FOTO

Il fatto è accaduto quest’oggi nel quartiere di Gianola a seguito delle forti raffiche di vento che imperversano in tutto il sud del Lazio dalla giornata di ieri.

A cadere, su via Sparanise 2° tratto sono stati due pini. Nel tratto di strada parallela all’Appia e adiacente il ponte della ferrovia fortunatamente, quando sono caduti gli alberi non stava transitando alcun mezzo.

Pertanto, oltre al disagio alla circolazione – anche contenuto considerando il fatto si tratti di un’arteria secondaria – e i lavori per smantellare i tronchi, (che adesso si presentano come in foto), non sembrano esserci stati altri problemi.