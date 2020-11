Covid-19 a Minturno: 126 i positivi in città, 2 i ricoverati

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli fa il punto della situazione dell’emergenza Covid-19 nel proprio comune tracciando una linea e parlando dei numeri.

“Il mese di novembre – spiega sui social – vede 126 nuovi positivi nel nostro Comune, suddivisi in egual modo tra uomini e donne. Un lieve aumento costante lungo questi 21 giorni; nella prima settimana 32, poi 44 e nell’ultima che sta terminando 50 casi. Fornutamente sono solo 2 le persone ricoverate.”

I positivi per fasce d’età, come riportato dal primo cittadino evidenziano come i numeri più importanti riguardano fasce della popolazione giovane o di mezza età.

0-20 anni: 9 21-40anni: 55 41-60anni: 38 61-80anni: 19 Over 80: 5