Si allontana da casa nonostante i domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri la Compagnia Carabinieri di Latina, nel corso di un servizio predisposto per il controllo delle persone sottoposte a misure cautelare domiciliari, traevano in arresto B.R. classe 1966 residente a Latina.

Il predetto, censurato per reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio, veniva rintracciato dai militari del Norm Sezione Radiomobile in via Reni dopo che si era allontanato dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Al termine delle formalità di rito il predetto, su disposizione della competente A.G. veniva riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Quotidianamente l’Arma dei Carabinieri esegue all’incirca 20 controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari ed alla misura della detenzione domiciliare che, complessivamente, solamente nell’ambito del Comune di Latina sono una settantina.