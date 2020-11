Riqualificazione del Centro Polivalente di Piazza Canzana, lavori al via

Nell’ambito dei progetti finanziati dal GAL “Monti Aurunci e Valle dei Santi”, sono partiti i lavori di riqualificazione del Centro Polivalente di Piazza Canzana a Spigno Nuovo e dell’area circostante. Il finanziamento di circa 180mila euro ottenuto dal Comune di Spigno Saturnia consentirà il recupero e la messa in sicurezza degli spazi esistenti in un’ottica di conversione della struttura in Auditorium comunale. Il Comune si doterà di uno spazio moderno e multimediale dove poter ospitare incontri e congressi anche di livello istituzionale. Il progetto prevede anche la riqualificazione degli spazi esterni con la realizzazione di un’area dedicata all’arte di strada, l’installazione di un totem info-turistico, pubblica illuminazione e punti verdi.

“Nel progetto, redatto dall’Arch. Davide Di Cola, ha trovato forma la nostra idea di voler promuovere una riqualificazione generale dell’area di Piazza Canzana senza stravolgere l’identità del luogo dove era ubicato il vecchio lavatoio. L’importanza di ammodernare gli spazi pubblici va di pari passo con la conservazione dell’identità storica dei luoghi simbolo di Spigno e con la necessità di tramandare questa conoscenza alle giovani generazioni utilizzando forme espressive moderne e semplici, da qui l’idea di dedicare una facciata esterna del Centro ad un’opera di street art che ricordi l’antico utilizzo del lavatoio”. Lo fa sapere Salvatore Palazzo Vice Sindaco – Assessore alle Opere Pubbliche, Ambiente, Beni Comuni.