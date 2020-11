Latina e Covid-19, scoppia il caso al dormitorio cittadino: 7 positivi

La notizia, come battuta da Latina Oggi, lascia davvero poche interpretazioni e preoccupa, su quanto corre il virus, anche in provincia di Latina.

Se i numeri di ieri, hanno fatto registrare finalmente una flessione rispetto ai giorni precedenti, in serata è arrivata la notizia che nel dormitorio cittadino del capoluogo di provincia sarebbero stati individuati ben 7 nuovi positivi al nuovo coronavirus.

Gli ospiti – sempre secondo quanto riportato dal quotidiano pontino – sarebbero immediatamente stati messi in quarantena. I tamponi sarebbero scattati proprio a seguito di una singola positività riscontrata.

Qualche momento di tensione sarebbe emerso dopo la comunicazione dei risultati e l’obbligo dell’isolamento che pare alcuni non volessero rispettare. Per questo si sarebbe anche reso necessario l’intervento da parte degli agenti della Polizia.

In mattinata, i positivi dovrebbero essere trasferiti dalla struttura di viale XXIV Maggio in un’altra in cui potranno svolgere con tranquillità il periodo della quarantena.