Covid-19, persone positive al dormitorio: disposto il trasferimento

Covid-19, persone positive al dormitorio comunale interviene la Prefettura. “La vicenda dei 23 senzatetto positivi al Covid-19, allocati presso la struttura notturna di via XXIV maggio a Latina, è stata oggetto di un incontro urgente tra il Prefetto e il Sindaco di Latina, insieme al Questore e al rappresentante della locale ASL. Scopo della riunione era di trovare la sistemazione più idonea per queste persone (tutte asintomatiche), contemperando la necessità dell’isolamento sanitario con il dovuto rispetto per soggetti in particolare condizione di fragilità.

La soluzione emersa, frutto della fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità sanitaria, consiste nel trasferimento dei senzatetto presso la palazzina B dell’Hotel Excelsior di Latina scalo, che sarà interamente dedicata all’ospitalità di queste persone.

La locale ASL si prenderà carico dell’assistenza sanitaria e di quant’altro necessario per la gestione degli ospiti.

Il Comune di Latina provvederà, tramite gli operatori della Polizia Locale, alla dovuta vigilanza della struttura nelle ore dalle 8 alle 22. Nelle ore notturne tale attività di controllo sarà svolta con il supporto di unIstituto di vigilanza privato, a partire dalla giornata di domani”.