Escursionisti bloccati sul promontorio del Circeo, salvati dopo ore di ricerche

Bloccati sul promontorio, del Circeo soccorse due persone dopo ore di tentativi. La chiamata ai Vigili del Fuoco da parte dai Carabinieri di Sabaudia è arrivata ieri pomeriggio intorno alle 18. Gli escursionisti rimasti bloccati con il buio avevano allertato i Carabinieri Forestali dichiarando di aver perso l’orientamento e di non essere in grado di tornare giù.

Subito veniva inviata sul posto la squadra territoriale VVF di Terracina e altro personale VF da Latina con attrezzature idonee per tali interventi.

Le due persone venivano invitate a non muoversi dal posto in cui si trovavano e di inviare la posizione mediante messaggistica istantanea con il proprio cellulare.

A quel punto il nostro personale, insieme ai carabinieri forestali, iniziava a salire sul promontorio con il prezioso aiuto dei GPS in dotazione al personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso). I ragazzi nel frattempo, incontravano casualmente altre due persone disperse. Tutti e quattro, provenienti due dalla provincia di Latina e due dalla provincia di Roma, venivano raggiunti e portati in luogo sicuro intorno alla mezzanotte.