Approvata la progettazione per la riqualificazione di Piazza Roma

L’Amministrazione comunale avvia l’iter per il restyling completo di Piazza Roma. La Giunta con apposito atto ha approvato il progetto di fattibilità che porterà alla completa riqualificazione e manutenzione dell’area verde a pochi passi dal centro di Sabaudia.

Gli interventi, per un ammontare di 280mila euro, prevedono azioni specifiche volte in primis alla rimozione delle ceppaie delle palme perite a causa del punteruolo rosso e della pubblica illuminazione deteriorata, per poi proseguire con la sostituzione della pavimentazione con una più stabile e la realizzazione di un percorso pedonale. Dal punto di vista dell’arredo arboreo saranno piantumate le essenze, che andranno a formare il disegno originario dei viali a cui si aggiunge la creazione del marciapiede nella zona maggiormente urbanizzata e l’istallazione di nuovi punti luce. La piazza sarà arricchita inoltre da alcune stazioni per le attività motorie, un vero e proprio “percorso della salute” fruibile dagli amanti dello sport e non solo.

“Piazza Roma tornerà finalmente fruibile alla cittadinanza. Dopo anni di degrado e mancata manutenzione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere con una progettazione mirata che porterà a un restyling generale del sito, una delle aree simbolo della nostra città – commentano il sindaco Gervasi e il consigliere delegato Dapit – Dopo Le Querce, la palestra di Borgo Vodice, l’efficientamento di diversi plessi scolastici del territorio, era doveroso programmare interventi anche per Piazza Roma, ribadendo quanto siano obiettivo primario di questa Amministrazione il decoro urbano, la tutela del bene pubblico e la restituzione alla città delle aree degradate.

Un ulteriore passo in avanti, al quale seguiranno interventi su altri siti, che hanno richiesto tempo per lo studio e la progettazione ma che ora stanno dando i loro frutti consentendo una programmazione di opere nel prossimo triennio”.