Nella mattinata odierna i militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina traevano in arresto A.S. classe 1964 residente a Cisterna di Latina, censurato, in esecuzione di una Ordinanza SIEP emessa in data 21.10.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione dovendo scontare la pena residua di anni 2 e mesi 2 di detenzione domiciliare.