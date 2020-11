Nella giornata odierna i militari della Stazione Carabinieri di Monte San Biagio, a Fondi, rintracciavano e traevano in arresto un uomo classe 1974, domiciliato a Fondi, in esecuzione di una Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina siccome ritenuto responsabile del delitto di rapina.