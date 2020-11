In data odierna, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, traevano in arresto, in esecuzione ad una ordinanza emessa dalla Procura di Latina, un uomo classe 95 residente a Cisterna di Latina siccome responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali commessi nei confronti dell’ex convivente classe 1992.