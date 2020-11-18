Danneggiamenti e atti vandalici al campo sportivo di Fondi

Nessuna vera refurtiva, solo tanti danni al campo sportivo di Madonna degli Angeli di Fondi.
Il Dg Massimiliano Noccaro ha spiegato: “𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦 (ieri) 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘷𝘢𝘯𝘥𝘢𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰 “𝘎.𝘗𝘭𝘢𝘤𝘪𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪” 𝘢 𝘔𝘢𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘈𝘯𝘨𝘦𝘭𝘪. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘵𝘦 𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘤𝘤𝘦, 𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘱𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘰𝘪. 𝘗𝘶𝘳𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢. 𝘗𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘱𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘳𝘢𝘴𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘮𝘮𝘰 4 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘧𝘢 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘢𝘳𝘭𝘰𝘯𝘦. 𝘋𝘪𝘴𝘴𝘦: “𝘯𝘦𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘭𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘍𝘰𝘯𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦”. 𝘍𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰 𝘵𝘦𝘴𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘳𝘢𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘪𝘳𝘷𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘢. 𝘈𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘳𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴ì 𝘣𝘶𝘪𝘰 𝘦 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦. 𝘔𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 𝘯𝘰𝘯 è 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢…𝘮𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦.
You must be logged in to post a comment Login