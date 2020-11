Pallamano serie A2 maschile e femminile: aggiornati i protocolli sanitari

Un nuovo protocollo e nuove date. Aggiornamento per il calendario dei campionati di Serie A2 maschile e femminile, per i quali la Federazione ha introdotto, nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, con la circolare n° 74, l’obbligo del tampone settimanale (molecolare o antigenico) al quale dovranno essere sottoposti atleti e ufficiali di squadra.

La misura, che ricalca quella già in vigore per la Serie A Beretta, prevede uno slittamento delle date degli incontri al fine di permettere l’attuazione del protocollo nelle modalità previste. In parallelo, infatti, la FIGH ha aggiornato il calendario dei campionati di A2 maschili e femminili. Nel dettaglio, la stagione degli uomini, già partita, subirà uno stop di tre settimane fino alla ripresa del 12 dicembre prossimo. Quest’ultima interesserà però i soli Gironi A-B dell’A2 maschile. Il tutto, allo scopo di rendere sempre più adeguate all’attuale situazione emergenziale le decisioni assunte per la massima tutela possibile della salute dei tesserati.

In definitiva, tutta la Serie A2 femminile e il solo Girone C dell’A2 degli uomini torneranno in campo tra 9 e 16 gennaio 2021. Per ciò che riguarda i raggruppamenti A-B, sempre al maschile, vengono slittate al 2021 la 9^, la 10^ e l’11^ giornata, mentre restano confermate nelle date originarie del 12 e del 19 dicembre rispettivamente la 12^ e la 13^ giornata.

Questa, dunque, la prima data in cui i diversi gironi di A2 torneranno in campo:

Serie A2 maschile (Girone A) : 12 dicembre 2020 – 12^ giornata

: 12 dicembre 2020 – 12^ giornata Serie A2 maschile (Girone B) : 12 dicembre 2020 – 12^ giornata

: 12 dicembre 2020 – 12^ giornata Serie A2 maschile (Girone C) : 16 gennaio 2021 – 6^ giornata

: 16 gennaio 2021 – 6^ giornata Serie A2 femminile (Gironi A\B\C\D): 9 gennaio 2021 – 1^ giornata

Le nuove date delle giornate posticipate: