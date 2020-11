Convocato il Consiglio comunale di Aprilia: 3 punti all’o.d.g.

Il Presidente del Consiglio comunale di Aprilia, Pasquale Di Maio, ha comunicato che “ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale ed a norma dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale di Aprilia è convocato in seduta pubblica ordinaria nel Palazzo Comunale per le ore 09:30 del giorno 19 novembre, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

V/03_INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LOCALITA’ CAMPO DI CARNE – CASELLO 45, ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA VESUVIO E CONNESSIONE A VIA DELLA COGNA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO I LOTTO, CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIAZIONE, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’, ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 19 DPR 327/01. ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE E RETTIFICA CONFINI ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA V.I.A. ART. 27BIS D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER IL PROGETTO DI BONIFICA E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI DISCARICA PRESSO IL SITO LA COGNA – SOC. PAGURO S.R.L.”

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Aprilia.