Attrezzi ginnici a Vindicio degradati ed arrugginiti, la denuncia dell’ass.ne San Remigio (#FOTO)

“L’Associazione San Remigio desidera segnalare lo stato di grave incuria in cui, da tempo, si trovano le attrezzature predisposte per esercizi ginnici nella pineta di Vindicio”.

La denuncia arriva con una nota trasmessa dall’ing. Enrico Baroni, presidente dell’associazione ‘San Remigio’.

“Le foto allegate – continua Baroni – danno testimonianza dello stato di degrado in cui le stesse risultano, estesamente arrugginite e praticamente inservibili. Senza dimenticare il fatto che un uso fortuito o accidentale delle stesse potrebbe, proprio per la presenza della ruggine, mettere gravemente a repentaglio l’incolumità dell’utilizzatore, in caso di abrasioni o ferite.

L’Amministrazione cittadina dovrebbe quanto prima provvedere al risanamento di tali strutture, che, in tale stato, rappresentano solo un monumento all’inefficienza”.