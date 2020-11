Al vertice regionale della Lega in arrivo Claudio Durigon

La Lega punta tutte le carte sull’ex sottosegretario Claudio Durigon, nominandolo coordinatore regionale del partito nel Lazio.

Questa l’indiscrezione che circola negli ambienti del Carroccio e se confermata comporterà la perdita di un tale ruolo per il terracinese Francesco Zicchieri, che negli ultimi due anni ha lavorato fianco a fianco con il padre di Quota 100.

E sempre i base alle indiscrezioni delle ultime ore la Lega avrebbe preso una simile decisione dopo la denuncia per anonime minacce telefoniche presentata dallo stesso Zicchieri, per cui la Giunta per le autorizzazioni ha dato l’ok alla Procura di Latina ad acquisire i tabulati telefonici del deputato e scoprire così chi sarebbe l’autore delle telefonate minacciose.

Indiscrezioni appunto, che dovrebbero essere confermate o smentite nell’arco di un paio di giorni.