Positivo al Covid, fugge dall’ospedale e va a rubare in un supermercato

Nella tarda serata di domenica i carabinieri della Stazione di Aprilia Campoverde, in collaborazione con quelli della Sezione Radiomobile di Aprilia, sono intervenuti in via Aldo Moro per bloccare un cittadino rumeno di 25 anni che era fuggito poco prima da un supermercato presso il quale si era appropriato di merce varia per un valore di 200 euro.

Giunti nella caserma dei carabinieri di Campoverde per l’espletamento delle formalità di rito, il personale operante, complessivamente sei militari, ha riscontrato che lo straniero si era arbitrariamente allontanato lo scorso 13 novembre dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove gli era stata riscontrata la positività al Covid-19.

Oltre al reato di furto aggravato dovrà rispondere anche della violazione amministrativa di cui all’articolo 2 del D.LGS n.ro 33/2020 convertito in legge 74/2020. Il predetto nella stessa serata è stato poi affidato al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti di latina.

Tutti i militari intervenuti che, nel corso delle operazioni, hanno avuto un contatto diretto con il reo sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa degli esami virologici.