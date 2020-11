“Liberiamo la cultura”, l’iniziativa in Piazza del Popolo (foto)

“Liberiamo la cultura”, con questo slogan alcuni artisti hanno deciso di darsi appuntamento ieri in Piazza del Popolo a Latina per aderire ad un’iniziativa promossa dal circolo Arci Sottoscala9. Un modo per dire, dopo le decisioni prese con l’ultimo Dpcm per il contenimento del Covid-19, che la cultura e l’arte in questo momento possono essere fondamentali per evitare lo stato di isolamento.

Da qui la necessità seppur nel rispetto delle regole, di aprire alcuni spazi anche parzialmente. Non una protesta ma una un momento in cui l’arte è stata protagonista attraverso una serie di esibizioni, dalla danza alla musica, dal reading al teatro. Molti cittadini hanno aderito, un segnale tangibile di quanto le persone abbiano bisogno di trovare stimoli in un momento così difficile rispettando ovviamente il distanziamento e tutte le norme necessarie per il contenimento del virus.