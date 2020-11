Illumina novembre, la statua di San Michele si colora di bianco

Il Comune di Aprilia aderisce quest’anno alla campagna di sensibilizzazione “Illumina novembre”, lanciata dall’Associazione nazionale Alcase Italia per informare i cittadini sulle prospettive di guarigione e sulle azioni preventive del cancro al polmone.

Domenica sera (oggi ndr) la statua di San Michele in piazza Roma verrà illuminata di bianco. Il tumore al polmone è una delle forme di neoplasia più diffuse e mortali. Nonostante siano nettamente aumentate, negli ultimi anni, le prospettive di guarigione e di controllo clinico, è fondamentale diffondere pratiche di screening che possono avere in molti casi un effetto “salvavita”.

“Novembre è un mese solitamente dedicato ad iniziative di sensibilizzazione e prevenzione di diverse malattie – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – il tumore al polmone nella nostra Città è particolarmente rilevante, considerata la sua incidenza sul nostro territorio. Colgo l’occasione per ribadire a tutti i cittadini, in questo momento così delicato, l’importanza di utilizzare correttamente la mascherina e di adottare tutti gli altri comportamenti utili e funzionali alla prevenzione del contagio da virus Covid-19, nel rispetto del senso civico e per proteggere i soggetti fragili e, nello specifico, quelli oncologici”.