Gaeta e Covid-19, il sindaco Mitrano: “Mantenere alta l’attenzione” – VIDEO

Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano è intervenuto sulla questione Covid-19, ovviamente inerente a quanto inerente il territorio del Golfo e in particolar modo quello di Gaeta.

Nello specifico il sindaco ha spiegato come grazie al supporto dell’Asl con l’unità mobile posta in piazza Monsignor Di Liegro si arrivano a fare anche 2 mila tamponi settimanali, come dei circa 600 cittadini di Gaeta che si sono sottoposte a tampone negli ultimi giorni sono ben 50 quelli risultati positive al Covid-19, evidenziando come di questi la maggior parte sono asintomatici.

Nonostante ciò e nonostante lo stesso sindaco metta in evidenza come non è escluso che nei prossimi giorni questi numeri possano aumentare, l’obiettivo rimane quello di mantenere alta l’attenzione per riuscire a ostacolare la diffusione del virus.