Covid-19, 40 gli operatori del Goretti positivi tra ottobre e novembre

Esce un articolo su “Latina oggi” sul numero di operatori positivi e l’Asl interviene in modo netto: “Si precisa che la tutela dei lavoratori è sempre stata una priorità per la ASL di Latina. Tale distorsione di notizie – prosegue la nota – genera nella popolazione disinformazione e paura crescente, assolutamente inopportune ed altresì deleterie in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo.

Il dato, anche aggregato, non è aderente a quello attuale ed oltremodo allarmante. Si precisa quindi che, nel Presidio Ospedaliero “S. M. Goretti” di Latina, nel mese di Novembre sono risultati positivi 19 operatori dei vari profili professionali, cui si aggiungono i 21 dipendenti del mese di ottobre, che stanno terminando la contumacia.”

“Attualmente – proseguono ancora nella nota – solo 6 sono gli operatori del Pronto Soccorso positivi e non 20″.

“Si comunica, inoltre – concludono – che sin dall’inizio della pandemia sono state intraprese tutte le attività previste volte a tutelare la salute dei lavoratori, in particolare, la sorveglianza attiva. Inoltre, già dal mese di settembre, in previsione di una recrudescenza della pandemia, questa ASL ha attuato un programma di screening degli operatori, con cadenza quindicinale, sia mediante test antigenico che molecolare, ove previsto”.