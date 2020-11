Ruba vestiti indossandoli, poi cerca di dileguarsi: giovane arrestato

Alle 18 di venerdì i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un giovane di nazionalità romena, responsabile di un tentato furto aggravato all’interno del negozio ‘Oviesse’ ubicato all’interno del centro commerciale Latina Fiori.

L’uomo, identificato per T.D.S. di anni 23, pregiudicato, dopo aver prelevato alcuni capi d’abbigliamento dagli scaffali dell’esercizio, si era recato all’interno dei camerini e, dopo aver staccato le apposite placche antitaccheggio, aveva indossato i capi sotto i propri vestiti cercando di varcare l’uscita del negozio senza pagare la merce.

Tutte le sue manovre non sono però sfuggite ad uno degli addetti all’antitaccheggio del negozio, che, prima che lo straniero riuscisse a guadagnare la fuga, è riuscito a fermarlo facendo intervenire sul posto gli uomini della Squadra Volante. I quali, constatato il tutto, lo hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato.

Nella circostanza è stato anche sequestrato un coltello, utilizzato dall’arrestato per staccare dagli abiti le placche antitaccheggio.

Dell’avvenuto arresto è stato dato avviso al sostituto procuratore presso il Tribunale di Latina, il quale ha disposto che in attesa del rito direttissimo l’arrestato venisse trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.