Precipita con il parapendio sul monte Moneta: salvo un ragazzo (#VIDEO)

Foto di Renato Olimpio

È precipitato, fortunatamente senza conseguenze, sul monte Moneta durante una discesa con il parapendio.

Una mattinata decisamente movimentata per un ragazzo, che per cause che sono ancora al vaglio, ha probabilmente perso il controllo del paracadute ed è fortunatamente atterrato senza gravi conseguenze su un costone di montagna.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: l’elicottero dei vigili del fuoco si sta infatti occupando delle operazioni di recupero del ragazzo.

A PAGINA 2 LE FOTO

Pagina: 1 2