Lenola, scuole ancora chiuse fino al 20 novembre: la decisione per via del Covid

Con ordinanza datata 7 novembre a firma del sindaco Fernando Magnafico, il sindaco ha disposto la proroga alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 20 novembre prossimo. Il tutto arriva con l’ordinanza n.49.

Nel documento si riporta come il primo cittadino “proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza, con conseguente chiusura dei relativi plessi, di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado sino a tutto il 20

novembre 2020 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti concertati con il Dipartimento di prevenzione di zona dell’azienda Asl di Latina”.

Si tratta di una proroga in quanto già nei giorni scorsi si era provveduto, causa Covid-19, in via precauzionale a chiudere tutte le scuole fino alla data del 7 novembre.