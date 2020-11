Covid-19 a Terracina, il punto del sindaco e la richiesta di drive-in

La prima cittadina di Terracina Roberta Tintari sulla propria pagina Facebook fa il punto della situazione Covid in città che ha dati importanti: ovvero oltre 300 positivi (di cui alcuni già negativizzati), di cui 11 ricoverati.

“Come anticipato facciamo il punto sulla situazione Covid a Terracina.

Attualmente i dati in mio possesso risultano essere i seguenti: 304 POSITIVI SEGUITI A CASA PIÙ 11 RICOVERATI AL GORETTI DI LATINA E 3 PRESSO IL DONO SVIZZERO DI FORMIA. Diversi pazienti tra i 304 seguiti a casa SONO CERTAMENTE NEGATIVIZZATI, ma rimangono inseriti nella lista dei positivi, pur avendo registrato il loro tampone negativo già da settimane, per problemi di aggiornamento delle liste.

Ho chiesto verbalmente, e domani ufficializzeró in forma scritta, l’attivazione di un DRIVE IN A TERRACINA per consentire un monitoraggio della popolazione.”