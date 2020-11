Latina Bene Comune, Giri lascia l’incarico di segretario: “Senso di responsabilità”

Francesco Giri lascia l’incarico di segretario di Latina Bene Comune. Lo ha annunciato in una conferenza stampa che si è tenuta sabato in modalità remota.

“Faccio un passo indietro per senso di responsabilità”, ha detto. “Con l’emergenza sanitaria in corso, la mia attività lavorativa si è dilatata nei tempi e, per esigenze della mia vita privata, probabilmente mi trasferirò a Roma. Queste due condizioni sono incompatibili con la campagna elettorale alle porte e sarebbe ingiusto far mancare la mia piena disponibilità a Damiano Coletta e al movimento in questo importante momento. Ringrazio il sindaco per aver compreso questa necessità e ci tengo a sottolineare che resta il mio sostegno alla candidatura di Coletta, nonché il mio impegno sia come consigliere comunale che come attivista del movimento. Nel bilancio di questi due anni trascorsi come segretario – conclude – metto sicuramente tante cose da migliorare, ma anche la bontà di un percorso di contatto con le realtà locali e con i cittadini di Latina che ci ha permesso di cogliere tante sfaccettature e che spero sia sostenuta anche in futuro”.

“Un passaggio di consegne che LBC ha organizzato e gestito con grande impegno insieme al segretario uscente, perché venisse garantita continuità politica nel sostenere la linea del campo largo a sostegno della candidatura di Damiano Coletta Sindaco. Una linea di cui Giri è stato tra i più grandi fautori e che il movimento intende confermare”, sottolinea Gabriella Monteforte, coordinatrice del movimento.

A Francesco Giri va il ringraziamento del movimento “per l’impegno di questi due anni e l’apprezzamento per la responsabilità di azione. Una personalità di spessore, che molto ha dato sin dai primi giorni in Consiglio e di mandato come segretario”. Latina Bene Comune eleggerà ora un nuovo segretario: “La consultazione interna sarà un ulteriore passo, dopo la ricandidatura del sindaco, nel solco del percorso delineato per arrivare pronti e forti alle amministrative del 2021”.