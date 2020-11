Tentano la fuga dopo furto al Conad: un arresto e una denuncia

Nella serata di giovedì, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 42enne residente a Cisterna di Latina, F.F. le sue iniziali.

Dopo aver asportato diversa merce dall’interno da un supermercato Conad situato all’ombra del Tempio di Giove, l’uomo ha provato a dileguarsi. Venendo però prontamente bloccato dai militari, che l’hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Parte della refurtiva, quantificata in circa 500 euro, è stata rinvenuta e restituita.

Insieme al 42enne è stata denunciata per il concorso nel furto anche una donna, sempre di Cisterna. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori, sottolineano dall’Arma.