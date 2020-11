Sicurezza urbana, firmato un patto tra Prefettura e Comune di Aprilia

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, il Sindaco di Aprilia e il Prefetto di Latina hanno firmato un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana.

L’accordo prevede una più stretta collaborazione tra l’ente di piazza Roma e le Forze dell’Ordine, nella prevenzione e nel contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, in particolare attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Le nuove videocamere saranno installate in tre aree individuate in sinergia con il corpo di Polizia Locale: presso l’intersezione tra la SR148 Pontina e via Guardapasso, presso l’incrocio tra la SR148 Pontina e viale Europa e presso l’intersezione tra la complanare della SR148 Pontina e via Cagliari.

Nell’implementare il sistema di videosorveglianza, il Comune potrà avvalersi dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno.

“Siamo molto soddisfatti per la firma di questo atto – commenta il Sindaco Antonio Terra – si tratta di un ulteriore passo in avanti, per dotare la Città di un sistema di videosorveglianza in grado di monitorare il nostro ampio territorio e prevenire (o sanzionare) eventuali episodi di illegalità diffusa. Il progetto è già stato definito nei dettagli dal Corpo di Polizia Locale: le nuove telecamere andranno ad integrare quelle già in uso agli agenti di viale Europa”.