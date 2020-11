Raccolta rifiuti in caso di positività al Covid, le informazioni

“I nuclei familiari che hanno uno o più componenti positivi al Covid 19, per il conferimento dei rifiuti da loro prodotti non possono più utilizzare il servizio ordinario di raccolta pota a porta “. A fornire indicazioni per quanto riguarda il Comune di Lenola è l’ assessore all’ambiente Severino Marrocco che prosegue:

“Dal momento in cui si viene a conoscenza della positività al Covid 19, i rifiuti del proprio nucleo familiare devono essere riposti in buste stagne, senza obbligo di differenziarli per tipologia. Dette buste, rigorosamente chiuse, nel primo pomeriggio dei giorni di martedì e sabato, devono essere riposte tutte in una busta di dimensioni 90 x 20 che sarà fornita in anticipo da persona incaricata dal comune, unitamente ad una fascetta da elettricista con la quale serrare la chiusura in modo da ‘sigillarne’, il contenuto.

Tale busta, chiusa a mezzo fascetta, dovrà essere consegnata al personale appositamente incaricato dal comune per il ritiro.

Si raccomanda di tenere presente che ciascuna busta dovrà essere maneggiata da un solo operatore. Quando una busta dovesse raggiungere orientativamente un peso di circa 8-1O kg, per i restanti rifiuti utilizzare una seconda. busta.

Il servizio viene svolto nel pomeriggio di martedì e sabato dalle ore 14.00 alle ore

16.30 e riguarderà esclusivamente quei nuclei familiari presso i quali è presente almeno un componente positivo e tale positività sia stata notificata al Sindaco dalla ASL o dal diretto interessato o suo familiare.

Si potrà 1iprendere l’uso dell’ordinario servizio p01ta a p01ta quando tutti i

componenti del nucleo familiare che avevano contratto il virus risulteranno negativi. Per chiarimenti contattare il Sindaco o il sottoscritto”.