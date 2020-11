Opere pubbliche e assenza di confronto, l’opposizione chiede un consiglio

Immobilismo amministrativo e confronto assente la nota congiunta dei consiglieri di opposizione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Formia e al Sindaco Comune di Formia. La lettera è firmata dai consiglieri: Taddeo Gianluca, Forte Tania, Zangrillo Eleonora, Riccardelli Nicola , Di Rocco Antonio, Picano Erasmo, Cardillo Cupo Pasquale, Conte Gianfranco, Costa Giovanni, Capraro Antonio ed ha come primo obiettivo quello della convocazione di un consiglio comunale in cui si discuta del piano triennale delle opere pubbliche.

“Noi sottoscritti Consiglieri Comunali, tenuto conto del grave stallo in cui l’amministrazione comunale versa in tutti i settori riteniamo utile ed urgente chiedere la convocazione di una serie di consigli comunali affinché all’interno della massima assise si possano affrontare tematiche ed argomenti specifici e, di volta in volta, approfondirli.

Viviamo ormai da mesi in uno stato di inattività amministrativa caratterizzata dall’assenza dei lavori delle Commissioni ormai decadute e della Conferenza dei Capigruppo che si è riunita più volte senza tuttavia concludere nulla rispetto al nuova elezione dei componenti delle commissioni consiliari.

Questa situazione di stallo limita fortemente il ruolo di consiglieri comunali, tutti, sia di minoranza che di maggioranza andando a rallentare tutta l’attività amministrativa che i consiglieri eletti dovrebbero spingere ed alimentare. Da ciò deriva l’esigenza di coinvolgere l’intero consiglio comunale al fine di discutere di argomenti ritenuti prioritari per la nostra città.

La prima richiesta di convocazione del consiglio comunale che le sottoponiamo ha il seguente odg:

1. Stato di attuazione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche e problematiche legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Discussione ed eventuali determinazioni”.