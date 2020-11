Isola pedonale in via Neghelli, decisione rinviata

Si è concluso nel tardo pomeriggio di giovedì, in Comune, un incontro tra il sindaco Damiano Coletta, l’assessora alle Attività Produttive Simona Lepori, la presidente provinciale di Confesercenti Susanna Gloria, la commissaria di Confcommercio Latina Annalisa Muzio e il presidente dell’associazione ‘Isola che non c’è’ della zona pub, Massimo Ceccarini.

Il confronto, che si è svolto in un clima di estrema cordialità e collaborazione reciproca, ha rappresentato l’occasione per dialogare sulla richiesta avanzata all’amministrazione di istituire un’isola pedonale nel primo tratto di via Neghelli il sabato e la domenica, nella fascia oraria tra le 12 e le 18.

“Alla luce dell’attuale momento che la città sta vivendo e dell’andamento dell’emergenza epidemiologica – spiegano dall’amministrazione Coletta – di comune accordo e con senso di responsabilità, tutti i presenti hanno convenuto di rimandare ogni decisione alla prossima settimana, quando sarà fatta una nuova valutazione con la finalità di individuare soluzioni sperimentali che possano diminuire le situazioni di potenziale assembramento”.