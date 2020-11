Con oltre 100 grammi di cocaina, 32enne di Fondi arrestato

Nella serata di giovedì, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno concluso un operazione antidroga che ha portato all’arresto di un pusher e al sequestro di diversi quantitativi di sostanza stupefacente.

I militari della Piana hanno proceduto al fermo di un 32enne del posto, S.G. le sue iniziali, sottoponendolo a perquisizione domiciliare, personale e veicolare, finendo per rinvenire complessivamente 116 grammi di cocaina, oltre che denaro contante per circa 260 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Immancabili, in coda alle perquisizioni, le manette.