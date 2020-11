Cocaina in dosi e bilancino, arrestato pusher a Cori

Nella giornata di giovedì, nel corso di un mirato servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Cori hanno tratto in arresto un 31enne del posto, M.I. le sue iniziali: è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Nel corso dell’attività d’indagine, i militari hanno sottoposto il 31enne a una perquisizione personale, rinvenendo 11 grammi di cocaina già suddivisa in 22 dosi.

Proseguendo la perquisizione presso l’abitazione del pusher, gli operanti hanno poi trovato anche diverso materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della “neve”, nonché un bilancino di precisione.