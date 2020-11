Tornano le le “Giornate Ecologiche”, il programma dell’iniziativa

Domenica 8 novembre nuovo appuntamento con le “Giornate Ecologiche”. L’isola itinerante questa volta si sposta nel quartiere di Castellone presso Sant’Eramo in Colle, dove dalle 08:30 alle 12:30, gli operatori della Formia Rifiuti Zero, i volontari della Protezione civile Ver Sud Pontino e le associazioni “Fare Verde” e Comitato Civico “Mamurra” saranno a completa disposizione della cittadinanza per supportare nella consegna degli ingombranti e fornire informazioni sul corretto smaltimento della raccolta differenziata.

L’appuntamento nel quartiere di Castellone è una delle novità di quest’anno nel cartellone delle Giornate Ecologiche. Dopo l’annullamento della data dell’8 marzo dovuto alle norme restrittive per l’Emergenza Covid-19 entrate in vigore nello stesso mese, la scelta di recuperare domenica 8 novembre.

Durante le quattro ore si potranno conferire gratuitamente: rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), Raee (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche, toner, farmaci scaduti, esibendo ancora il modulo Tari 2019.