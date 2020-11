Scuole chiuse a Itri fatta eccezione che per l’asilo, l’ordinanza

Il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio con un’ordinanza ha disposto “la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado, ad eccezione dell’asilo nido comunale ‘Il Mondo dei Piccoli’, a far data dal 6 Novembre 2020 compreso e fino al 20 Novembre 2020 compreso, con ripresa delle attività in presenza lunedì 23 novembre 2020 salva l’adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero medio tempore necessari anche all’esito di ulteriore confronto col Dipartimento di prevenzione di zona dell’azienda Asi di Latina ed il Dirigente Scolastico di riferimento”.

Come si legge nel provvedimento la decisione è stata presa per via delle “segnalazioni pervenute dal Dirigente Scolastico nella serata di ieri 4 novembre e nella mattinata di oggi 5 novembre 2020, le prime inviate anche alla ASL, con cui si rappresenta che, al di là dei casi riscontrati, possono esserci problematiche collegate alle continue, fisiologiche interazioni tra studenti, familiari, docenti e collaboratori scolastici, significando l’opportunità di avvalersi della didattica a distanza per un periodo di giorni 15, onde valutare l’eventuale andamento del contagio”

E poi ancora “Rilevato che dal gestore dell’asilo nido comunale non sono pervenute segnalazioni circa criticità che possano condurre ad una sospensione delle attività e del servizio, che quindi continua ad essere garantito; Rilevato altresì che in data odierna l’ASL di Latina – Dipartimento di Prevenzione UOC SISP ha segnalato per le vie brevi all’amministrazione comunale un incremento di casi positivi al COVID- 19 all’interno della popolazione scolastica locale tale da necessitare un’immediata sospensione dell’attività didattica” è quindi arrivata la decisione della chiusura fatta eccezione che per l’asilo nido.