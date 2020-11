Provoca un incidente e scappa ma viene rintracciato e denunciato

Nella mattinata di oggi a Ponza, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di attività d’indagine, deferivano in stato di libertà un 43enne del posto.

L’uomo è stato identificato come il responsabile di un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre, dove a Ponza, alla guida della propria auto, causava un incidente stradale senza poi fermarsi per prestare i dovuti soccorsi. I militari a seguito delle lesioni riportate dalla vittima del sinistro, avviavano un attività d’indagine e grazie all’ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza riuscivano a ricostruire l’intera dinamica dell’incidente.