Manca un fucile tra le armi ritirate dai Carabinieri, denunciato un 36enne

Nella mattinata odierna, i carabinieri della stazione di Itri, al termine di mirata attività d’indagine, denunciavano un 36enne del luogo destinatario di un provvedimento di ritiro delle armi e munizionamento.

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza di ritiro, emessa dalla Questura di Latina, l’uomo veniva denunciato all’autorità giudiziaria, perché in casa non veniva rinvenuto un fucile da caccia da lui detenuto, senza essere in grado di giustificarne la mancanza.