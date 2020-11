Continua a minacciare la ex anche via social, arrestato 21enne

Minacce continue anche via social tanto da trasformare la vita di una ragazza in un incubo. Per questo motivo nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di Sermoneta hanno tratto in arresto P.A. di anni 21, poiché nonostante fosse stato già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria ex, ha continuato imperterrito a minacciarla ed ingiuriarla anche attraverso i canali social.

I militari, a seguito di attività d’indagine, informavano l’autorità giudiziaria di quanto stava avvenendo, e nella giornata di ieri arrestavano il 21enne in esecuzione dell’ordinanza aggravamento della misura cautelare disposta dal G.i.p. del Tribunale di Latina che concordava con le risultanze investigative dell’Arma.