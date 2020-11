Reset in piazza a Sabaudia, le testimonianze dal palco

Il movimento Reset è sceso in piazza a Sabaudia con una manifestazione pacifica tenutasi ieri in Piazza del Comune. Diverse persone si sono alternate sul palco, titolari di attività e di aziende per raccontare le grosse difficoltà che stanno affrontando per via delle chiusure disposte nel Dpcm. Tutti d’accordo nel volere rispettare misure restrittive per il contenimento del Covid-19 ma non alle chiusure totali delle attività. Dalla piazza è stato più volte rivolto l’invito ai commercianti di Sabaudia ad unirsi all’evento. Un ringraziamento è andato alle forze dell’ordine presenti, quale presidio di sicurezza e garanti del diritto di manifestare.