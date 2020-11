Conte e il video satirico sulle olive di Itri e non di Gaeta – VIDEO

Da domani entra in vigore il nuovo Dpcm che di fatto prevede un’Italia divisa in tre fasce che in base al fattore rischio di contagio, fa aumentare le restrizioni territoriali.

Quando si parla di restrizioni tornano in mente le limitazioni negli spostamenti e le autocertificazioni. Ed è proprio passando da questi concetti che parte il video satirico (doppiato) che ritrae il premier Conte parlare degli spostamenti tra Itri e Formia citando anche la storica diatriba tra le olive di Gaeta e di Itri.