Rubano alcolici al Conad Superstore, poi la fuga: un ladro fermato, caccia al complice

Rubano alcolici al Conad Superstore di Sabaudia e poi si danno alla fuga. E’ quanto accaduto poco fa in via Claudio Villa, dove due persone si sono introdotte all’interno del supermercato rubando una serie di bottiglie di alcolici, piuttosto costose. Poi, una volta arrivati alle casse, si sono dati alla fuga uscendo di corsa dal Conad. Ma il persone della sicurezza li ha ricorsi, insieme al direttore riuscendone a fermare uno. Si cerca il secondo ladro. Le bottiglie sono andate in pezzi, i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra sono intervenuti per evitare che i numerosi clienti si ferissero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, che stanno effettuando gli accertamenti del caso.