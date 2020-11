Incendio Loas, disposto dissequestro dell’area in caso di bonifica

La società Loas Italia srl ha comunicato al Comune di Aprilia che l’autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro dell’area oggetto dell’incendio del 9 agosto 2020, a patto che la stessa azienda provveda alla bonifica e messa in sicurezza del sito e dei capannoni.

Per questo motivo, rendono noto all’amministrazione comunale, l’ufficio Ambiente ha richiesto ufficialmente alla società un cronoprogramma aggiornato delle attività di bonifica, richiamando l’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso 21 agosto.

Proprio attraverso l’ordinanza sindacale 203/2020, il Comune intimava alla Loas Italia srl di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito interessato dall’incendio, obbligando l’azienda a resoconti periodici sull’avanzamento delle operazioni di rimozione dei rifiuti.

“Seguiamo da vicino gli sviluppi della vicenda Loas”, commenta l’assessora all’Ambiente Monica Laurenzi. “Da quel terribile 9 agosto, l’amministrazione si è mossa per ottenere la rimozione dei rifiuti e la bonifica del sito. L’imminente arrivo della stagione invernale, in assenza di intervento da parte della società, avrebbe comportato un ulteriore aggravamento delle condizioni dell’area interessata dall’incendio, di certo non tollerabile. Ecco il motivo della richiesta che abbiamo rivolto alla società: avere un cronoprogramma degli interventi ci permetterà di essere costantemente presenti con i tecnici dei nostri uffici e di tenere costantemente aggiornata la cittadinanza”.