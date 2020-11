Guidano sotto l’effetto dell’alcol mentre violano il coprifuoco

Nella giornata di lunedì, a Latina, durante un servizio su strada, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà due automobilisti.

Si tratta di un 43enne di Cisterna, F.M., sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, rifiutando però di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, e di un 42enne di Latina, beccato al volante di un’altra macchina con un tasso alcolemico che all’atto degli accertamenti è risultato superiore alla soglia prevista (1,50 g/l).

I prevenuti sono stati inoltre sanzionati anche per la violazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, dato che circolavano in orari non compatibili con le restrizioni attualmente in vigore dalle 00.00 alle 05.00.