Covid, in Prefettura vertice per fronteggiare disagio sociale ed economico

Un tavolo di confronto, che si riunirà con cadenza periodica anche su richiesta delle organizzazioni datoriali e sindacali, con l’obiettivo di “intercettare situazioni di disagio sociale ed economico nel territorio pontino”, è il risultato dell’incontro tenutosi nella mattinata di martedì presso la Prefettura di Latina. Un appuntamento cui hanno preso parte l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’Inps, la Camera di Commercio, l’Abi, i sindacati Cgil – Cisl – Uil – Ugl, Federlazio, Unindustria e Impresa.

“In questo primo incontro l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e e tempistiche con cui saranno erogati i contributi a fondo perduto introdotti con il decreto Ristori a favore delle imprese più colpite dalle recenti misure restrittive”, illustra il capo di gabinetto, Giovanni Luigi Bombagi. “Sullo stesso argomento, già nei prossimi giorni seguirà un’ulteriore specifica riunione con i rappresentanti della piccola e media impresa, del commercio e dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo, principali operatori economici interessati dalle misure di sostegno previste dal citato decreto.

Nel corso dell’incontro, in merito alle misure specificatamente rivolte alle famiglie in difficoltà, l’Inps provinciale ha fatto il punto circa l’erogazione degli ammortizzatori sociali. Principale compito del tavolo – continua Bombagi – sarà quello di assicurare un monitoraggio permanente del disagio socio-economico a livello provinciale, attraverso un’interlocuzione costante con le organizzazioni datoriali e sindacali, anche in un’ottica di prevenzione di fenomeni come l’usura e di tutela della legalità del circuito economico”.