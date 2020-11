Emergenza coronavirus, Conte alla Camera riferisce sul nuovo DPCM

Didattica a distanza al 100% alle scuole superiori, centri commerciali chiusi nei giorni prefestivi e festivi, limiti alla mobilità fra Regioni in situazione critica.

Ancora: chiusura dei musei, sale da bingo e scommesse, mezzi pubblici con capacità ridotta al 50% e limiti alla circolazione delle persone di sera.

Queste le misure nazionali contenute nel nuovo Dpcm che il Governo si appresta a varare domani e che il premier Conte ha illustrato alla Camera.

Il presidente del Consiglio non ha specificato quanto trapelato da più fonti per ciò che riguarderebbe un coprifuoco nazionale alle 21: l’orario non è stato precisato, si è parlato genericamente di “tarda serata”.

Il decreto dunque conterrà misure valide sul territorio nazionale e norme più stringenti differenziate per Regioni, suddivise per fasce di rischio.